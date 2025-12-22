Adıyaman'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza ve yaralılar

Edinilen bilgilere göre, E.Ç. idaresindeki 02 AEG 528 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AEG 580 plakalı otomobil, Adıyaman merkeze bağlı Gözebaşı Köyü yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden E.Ç. ile otomobilde bulunan H.B. yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma

Kazayla soruşturma başlatıldı.

