DOLAR
42,76 -0,04%
EURO
50,01 -0,15%
ALTIN
5.963,72 0,15%
BITCOIN
3.782.616,69 -0,23%

Özlem Bodur'a trafikte saldırı: Şüpheli tutuklandı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, trafikte yol verme tartışması sonrası saldırıya uğradı; şüpheli A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 00:35
Özlem Bodur'a trafikte saldırı: Şüpheli tutuklandı

Özlem Bodur'a trafikte saldırı: Şüpheli tutuklandı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, Hamitler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda trafikte yol verme tartışması sonrası hedef alındı.

Olay anı ve saldırganın tutumu

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Bodur, yol verme meselesi nedeniyle tanımadığı bir sürücünün tepkisiyle karşılaştı. İddiaya göre şüpheli sürücü, trafikte Bodur'u sıkıştırarak sinkaflı el hareketlerinde bulundu. Sıkıştırma sonucu durmak zorunda kalan Bodur'un aracından inen şahıs A.G., önce aracın aynasını kırdı, ardından araca yumruk attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüphelinin iddialara göre "Seninle görüşeceğiz, seni öldürürüm" şeklinde tehditlerde bulunduğu ifade edildi.

Soruşturma ve hukuki süreç

Olay sonrası polis merkezine başvuran Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, maddi zarar olmadığını ancak hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirterek şikâyetçi oldu. Yapılan araştırmada söz konusu aracın sahibinin A.G. olduğu tespit edildi. Şüphelinin ifadesinde suçlamaların bir kısmını kabul ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüşler ve tepkiler

Olayın ardından AK Parti ve MHP'li milletvekilleri ile meclis üyelerinden Özlem Bodur'a destek mesajları geldi. Milletvekilleri, trafikte şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.

ÖZLEM BODUR

ÖZLEM BODUR

MECLİS ÜYESİNİ SIKIŞTIRIP, ARACI YUMRUKLADI O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özlem Bodur'a trafikte saldırı: Şüpheli tutuklandı
2
Eskişehir'de Liseliler Arasında Kanlı Kavga: 15 Yaşındaki Öğrenci Bıçaklandı
3
Adıyaman'da Otomobil ile Kepçe Çarpıştı: 5 Kişi Ölümden Döndü, 2 Yaralı
4
Adıyaman'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
5
Aydın Efeler'de Kaçak Define Kazısı: 1 Ölü, 1 Tutuklama
6
Eskişehir'de Yağmurda Aynı Cadde Üzerinde 4 Kaza: Sürücüler Diğerlerini Uyardı
7
Abant Yolunda Kafa Kafaya Kaza: Ağır Yaralı Genç Hastanede Hayatını Kaybetti

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025