Özlem Bodur'a trafikte saldırı: Şüpheli tutuklandı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, Hamitler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda trafikte yol verme tartışması sonrası hedef alındı.

Olay anı ve saldırganın tutumu

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Bodur, yol verme meselesi nedeniyle tanımadığı bir sürücünün tepkisiyle karşılaştı. İddiaya göre şüpheli sürücü, trafikte Bodur'u sıkıştırarak sinkaflı el hareketlerinde bulundu. Sıkıştırma sonucu durmak zorunda kalan Bodur'un aracından inen şahıs A.G., önce aracın aynasını kırdı, ardından araca yumruk attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüphelinin iddialara göre "Seninle görüşeceğiz, seni öldürürüm" şeklinde tehditlerde bulunduğu ifade edildi.

Soruşturma ve hukuki süreç

Olay sonrası polis merkezine başvuran Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, maddi zarar olmadığını ancak hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirterek şikâyetçi oldu. Yapılan araştırmada söz konusu aracın sahibinin A.G. olduğu tespit edildi. Şüphelinin ifadesinde suçlamaların bir kısmını kabul ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüşler ve tepkiler

Olayın ardından AK Parti ve MHP'li milletvekilleri ile meclis üyelerinden Özlem Bodur'a destek mesajları geldi. Milletvekilleri, trafikte şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.

