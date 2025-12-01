Aydın Efeler'de Kaçak Define Kazısı: 1 Ölü, 1 Tutuklama

Aydın Efeler'de Kaçak Define Kazısında Ölü Bulunan Kişi ve Tutuklama

Olayın ayrıntıları

Aydın’ın Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesinde, iddiaya göre kaçak define aramak amacıyla yapılan kazıda bir kişi tünelde mahsur kaldı. Olay, sabaha karşı meydana geldi.

İddiaya göre, açılan tünele giren Sezer Ayhan (32)’den uzun süre haber alamayan yanında bekleyen T.Y. (44), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 20 metre uzunluğunda, uzun ve dar olan tünelde mahsur kalan Ayhan’a ulaşmak için saatler süren çalışma yürüttü. Çalışmalar sırasında, İzmir İl Afet Müdürlüğü’nden getirilen temiz hava besleme sistemi kullanıldı.

Kurtarma çalışmalarının ardından tünelde bulunan Sezer Ayhan ölü olarak çıkarıldı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı ve otopsi yapılacağı belirtildi.

Tutuklama

Tünel dışında bekleyen T.Y. (44), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

