ABD'de Kar Fırtınası: Can Kaybı 18'e Yükseldi

Fırtına hayatı durma noktasına getirdi

ABD genelinde etkili olan kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 18 olarak açıklandı. Fırtına ülke genelinde ciddi aksamalara neden oldu.

Arkansas'ta 1, Pensilvanya'da 3, New York'ta 5, Massachusetts'te 1, Tennessee'de 3, Louisiana'da 2, Kansas'ta 1 kişi olmak üzere toplam en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, can kayıplarının aşırı soğuk, kar temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalar ve trafik kazaları nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi.

Fırtına nedeniyle 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kalırken, 19 binden fazla uçuş iptal edildi. Büyük şehirlerdeki okullar ya tatil edildi ya da uzaktan eğitime geçti.

12'den fazla eyalette kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

