ABD'de Kar Fırtınası: Can Kaybı 18'e Yükseldi

ABD'yi vuran kar fırtınasında can kaybı en az 18'e yükseldi; 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı, 19 binden fazla uçuş iptal edildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 22:53
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 22:53
ABD'de Kar Fırtınası: Can Kaybı 18'e Yükseldi

ABD'de Kar Fırtınası: Can Kaybı 18'e Yükseldi

Fırtına hayatı durma noktasına getirdi

ABD genelinde etkili olan kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 18 olarak açıklandı. Fırtına ülke genelinde ciddi aksamalara neden oldu.

Arkansas'ta 1, Pensilvanya'da 3, New York'ta 5, Massachusetts'te 1, Tennessee'de 3, Louisiana'da 2, Kansas'ta 1 kişi olmak üzere toplam en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, can kayıplarının aşırı soğuk, kar temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalar ve trafik kazaları nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi.

Fırtına nedeniyle 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kalırken, 19 binden fazla uçuş iptal edildi. Büyük şehirlerdeki okullar ya tatil edildi ya da uzaktan eğitime geçti.

12'den fazla eyalette kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

ABD’DE ETKİLİ OLAN KAR FIRTINASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 18’E YÜKSELDİ.

ABD’DE ETKİLİ OLAN KAR FIRTINASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 18’E YÜKSELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'de İETT Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
2
Tokat Erbaa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Tutuklama
3
Eskişehir'de 14 yaşındaki Kevser Akan kayıp
4
Dicle Üniversitesi Polikliniklerinde Elektrik Kaynaklı Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Avcılar'da Fırtına: Çatı Parçaları Yola ve Bahçeye Savruldu
6
Tekirdağ'da alkollü sürücü bariyer ve aydınlatma direğine çarptı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları