Samsun'da Pazarcı Boğazı Kesilerek Öldürüldü — Zanlı Teslim Oldu

Samsun'da Pazarcı Boğazı Kesilerek Öldürüldü

Canik ilçesinde meydana gelen olayda, araç içinde hayatını kaybeden 4 çocuk babası pazarcının cenazesi toprağa verildi. Olayla ilgili bir kadın zanlı polis merkezine teslim oldu.

Olayın Detayları

Olay, saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerindeki park halindeki 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araçta gerçekleşti. İddiaya göre evli olan Gamze S. (38) ile uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi Ferit M. (45) görüşmeye gitti.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından, iddialara göre Gamze S., yanında getirdiği bıçak ile Ferit M.'nin boğazını kesip kafasına da satırla vurdu. Zanlı, olayda kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Soruşturma ve Gözaltılar

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Ferit M.'yi araç içinde boğazı kesik halde ölü buldu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Gamze S. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği soruşturmayı derinleştirirken, zanlının eşi Dursun A.S. ve oğlu Aydın S. de gözaltına alındı.

Cenaze Töreni

Pazarlarda tezgah kurarak satış yaptığı öğrenilen dört çocuk babası Ferit M., bugün Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Yavuzselim Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

