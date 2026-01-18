Van Edremit'te Seyir Halindeki Hyundai Yandı (65 ACR 536)

Van Edremit'te seyir halindeki 65 ACR 536 plakalı Hyundai'nin motorundan çıkan yangın, sürücünün haber vermesi ve itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:32
Van Edremit'te Seyir Halindeki Hyundai Yandı (65 ACR 536)

Van Edremit'te Seyir Halindeki Hyundai Yandı

Erenkent Mahallesi'nde motor yangını

Van'ın Edremit ilçesinde, seyir halindeyken motorundan dumanlar çıkan bir otomobil alev aldı. Olay, ilçenin Erenkent Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücü S.D., araçtan dumanlar çıkmasını fark ederek aracı kenara çekti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucunda 65 ACR 536 plakalı Hyundai marka otomobilin motor kısmı maddi zarar gördü.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

VAN'IN EDREMİT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDE İKEN YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

VAN'IN EDREMİT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDE İKEN YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

VAN'IN EDREMİT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDE İKEN YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

