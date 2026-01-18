Van Edremit'te Seyir Halindeki Hyundai Yandı (65 ACR 536)

Van Edremit'te Seyir Halindeki Hyundai Yandı
Erenkent Mahallesi'nde motor yangını
Van'ın Edremit ilçesinde, seyir halindeyken motorundan dumanlar çıkan bir otomobil alev aldı. Olay, ilçenin Erenkent Mahallesi'nde meydana geldi.
Sürücü S.D., araçtan dumanlar çıkmasını fark ederek aracı kenara çekti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucunda 65 ACR 536 plakalı Hyundai marka otomobilin motor kısmı maddi zarar gördü.
Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.
