Samsun Alaçam'da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, Madenler Mahallesi yolunda gerçekleşti.
Kaza Detayları
Kaza, Madenler - Alaçam istikametinde seyir halindeki 55 NL 319 plakalı traktörün, yolun buz tutması nedeniyle kayarak devrilmesi sonucu meydana geldi.
Traktör sürücüsü Senai Mete (58), devrilen aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; yapılan incelemede Mete'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Soruşturma
Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.
