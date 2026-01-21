Samsun Alaçam'da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesi Madenler Mahallesi'nde traktörün kayıp devrilmesi sonucu sürücü Senai Mete (58) olay yerinde yaşamını yitirdi. Adli tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:02
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:02
Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, Madenler Mahallesi yolunda gerçekleşti.

Kaza Detayları

Kaza, Madenler - Alaçam istikametinde seyir halindeki 55 NL 319 plakalı traktörün, yolun buz tutması nedeniyle kayarak devrilmesi sonucu meydana geldi.

Traktör sürücüsü Senai Mete (58), devrilen aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; yapılan incelemede Mete'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

