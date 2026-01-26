Serinhisar'da 66 Yaşındaki Halil Aytin sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Olayın Detayları

Denizli’nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan 66 yaşındaki Halil Aytin'den uzun süre haber alamayan yakınları eve gitti.

İçeri giren akrabalar, Aytin’i evde hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Halil Aytin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde yapılan ilk incelemede, Aytin’in sobadan yayılan karbon monoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Ölüm nedeni belirlenmek üzere cenaze Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı. Aytin’in cansız bedeni, otopsinin ardından bugün öğle namazından sonra Yatağan mezarlığına defnedilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

