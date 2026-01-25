ABD'de Kış Fırtınası: New York'ta 3 Kişi Soğuktan Öldü, 500 Bin Hane Elektriksiz

ABD’de tam etkisini göstermesi beklenen şiddetli kış fırtınası ülkenin iç kesimlerine ilerlerken New York’ta farklı adreslerde, evsiz olduğu düşünülen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

New York polisi, soğuklardan hayatını kaybettiği düşünülen 1’i kadın 3 kişi vakasında herhangi bir suç unsurundan şüphelenilmediğini bildirdi. Adli tıp uzmanları, kişilerin resmi ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmalar yürütüyor.

ABD basını, cansız bedenlerin bulunduğu cumartesi gecesi sıcaklıkların gece boyunca yaklaşık eksi 12 dereceye kadar düştüğünü yazdı.

Uçuşlar ve ulaşım

Fırtınanın günlük yaşam ve ulaşım üzerindeki etkileri sürüyor. Uçuş verilerini takip eden FlightAware sitesine göre, bugün için planlanan ancak hava şartları nedeniyle iptal edilen uçuşların sayısı en az 9 bin 600e yükseldi.

Elektrik kesintileri

Enerji altyapısında da geniş çaplı aksaklıklar yaşanıyor. PowerOutage sitesinin verilerine göre, yerel saatle 07.23 itibarıyla elektrik kesintisi yaşanan hanelerin sayısı 500 bine ulaştı. Mississippi, Texas ve Tennessee eyaletlerinin her birinde en az 100 bin hanenin kesintilerden etkilendiği, ayrıca Louisiana ve New Mexico enerji altyapısının da olumsuz etkilendiği bildirildi.

Acil durum ilanları ve uyarılar

Dün planlanan 4 binden fazla seferin daha iptal edildiği ülkede, İç Güvenlik Bakanlığı başkent Washington’un bulunduğu Columbia eyaleti ve 19 diğer eyalette hava şartları nedeniyle acil durum ilan edildiğini duyurdu. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, basına yaptığı açıklamada, "Güneyde etkilenen eyaletlerde elektriksiz kalan on binlerce kişi var. Elektrik dağıtım şirketleri ekipleri, kısa sürede yeniden elektrik sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Noem ayrıca halka çeşitli önlemler alınması çağrısında bulunarak, "Hava çok, çok soğuk olacak. Bu yüzden herkesi yakıt ve gıda stoklamaya çağırıyoruz. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Ulusal Hava Durumu Servisi uyarısı

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), güneydoğu bölgelerinde yaygın ve yoğun buz birikimine yol açacak, alışılmadık derecede büyük ve uzun süreli bir fırtına konusunda uyarıda bulunmuş; "felç edici, yerel olarak felaket niteliğinde etkiler" beklendiğini bildirmişti. Uzmanlar, rekor seviyede düşük sıcaklıkların ve tehlikeli derecede soğuk rüzgarların etkisinin yarına kadar sürmesini öngörüyor.

