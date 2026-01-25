Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bin 133 Ecza Hapı ile Şüpheli Tutuklandı

Operasyon detayları ve ele geçirilenler

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde jandarma ekipleri, A.A. (57) yönetimindeki hafif ticari aracı durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeğiyle araçta ve şüphelinin evinde yaptığı aramada şu maddeler ele geçirildi:

bin 133 adet ecza hapı, 13 adet extacy, 4 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve 20 bin lira nakit para.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

