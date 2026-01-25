Fethiye'de Eşini Tüfekle Yaralayan Veli K. Tutuklandı

Olay ve müdahale

Olay, Süleyman Demirel Bulvarı 638 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Veli K., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Hatice M.'ye tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Gözaltı ve adli süreç

Veli K., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

