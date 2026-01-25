Bursa İnegöl'de Kaza: 2 Kadın Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

İnegöl'de 20 Ocak'ta ağaca çarpan otomobilde Sena Arslan ve Şilan Kızılveren yaşamını yitirdi; sürücü Selahattin Y. hastane tedavisinin ardından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 18:34
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 18:59
20 Ocak, Ortaköy Mahallesi

İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda 20 Ocak günü saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada, Selahattin Y. (27) yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yolculardan Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) hayatını kaybederken, sürücü Selahattin Yiğit ile yolcu Onur C. (24) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadınların cenazeleri savcılık incelemesinin ardından ailelerine teslim edildi. Sena Arslan'ın cenazesi Mesudiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şipali Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şilan Kızılveren'in cenazesi ise cemevinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

Şilan Kızılveren'in Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Onur C.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, sürücü Selahattin Y. beş günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Taburcu edilmesinin ardından gözaltına alınan Selahattin Y.'nin ifadesinde, "O akşam gezdikten sonra geri dönüyorduk. Yollar ıslaktı, araç kaydı ve kaza oldu. Kendi kontrolüm dışında meydana geldi" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece taksirle 2 kişinin ölümüne neden olmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

