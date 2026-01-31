ABD'de Ulusal Kapanma Protestoları: Trump'ın Göçmenlik Politikalarına Tepki

Her eyalette binlerce kişi 'iş yok, okul yok, alışveriş yok' çağrısıyla Trump yönetiminin göçmenlik politikalarını ve ICE uygulamalarını protesto etti; New York'ta yaklaşık 7 bin kişi toplandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:56
ABD genelinde her eyalette binlerce kişi, iş yok, okul yok, alışveriş yok çağrısıyla Donald Trump yönetiminin göçmenlik politikalarını ve ICE faaliyetlerini protesto etmek için sokaklara çıktı. Eylemler, federal göçmenlik uygulamalarına yönelik artan tepkilerin ardından ülke çapında organize edildi.

New York'ta dondurucu soğuğa rağmen yoğun katılım

Manhattan'da bulunan Foley Meydanı'nda toplanan göstericiler, soğuk havaya rağmen yürüyüşe geçti. Gösteride, Minneapolis'te yaşanan ve Renee Good ile Alex Pretti'nin hayatını kaybettiği olayların ardından göçmenlere yönelik baskılara vurgu yapıldı. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı Manhattan gösterisi, ülke çapında eş zamanlı düzenlenen 'ulusal kapanma' eylemlerinin parçasıydı.

Pankartlar, sloganlar ve güvenlik önlemleri

Protestocular sık sık ICE karşıtı sloganlar attı ve el yapımı pankartlarla tepkilerini dile getirdi. Eylemde, ICE uygulamalarının sonlandırılması talep edildi. New York Polis Teşkilatı'nın aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteri olaysız sona erdi ve katılımcılar düzenli şekilde dağıldı.

Bazı eyaletlerde eğitime ara, yeni eylemler planlanıyor

Arizona, Colorado ve bazı diğer eyaletlerde kitlesel devamsızlık beklentisi nedeniyle okullarda eğitim ara verildi. Ülke genelinde Washington, Chicago, New York gibi büyük şehirler başta olmak üzere şehir merkezleri, eyalet meclisleri ve kiliselerde yeni protesto ve toplanmaların planlandığı bildirildi. Organizatörler, federal göçmenlik baskınlarına dikkat çekmeyi ve önümüzdeki günlerde eylemlerin sürmesini hedefliyor.

Protestoların, Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına yönelik tepkiler çerçevesinde devam etmesi bekleniyor.

