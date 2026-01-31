Bilecik'te çadırda saklanan 220,52 gram Skunk ele geçirildi

Olayın Detayları

Bilecik'te, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, çadırın içine saklanmış vaziyette 220,52 gram 'Skunk' maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol kontrollerinde bir sürücünün şüpheli hareketleri üzerine harekete geçti.

Narkotik köpeği tarafından yapılan aramada bagaj kısmına yoğunlaşılınca, açılan bagajda çadırın içine gizlenmiş 220,52 gram 'Skunk' bulundu.

Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı ve ilk sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonucu olarak 1 şahıs adli kontrol şartıyla, diğer şahıs ise savcılık işlemleri akabinde serbest bırakıldı.

