Bolu Mudurnu'da Heyelan: 3 Ev Tedbir Amaçlı Boşaltıldı

Bolu Mudurnu'da Heyelan: 3 Ev Boşaltıldı
Taşkesti karayolu üzerinde tehlikeli toprak kayması
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yağmur ve kar sularının etkisiyle meydana gelen heyelanda, 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Olay, Mudurnu'ya bağlı Taşkesti beldesi karayolu üzerinde bulunan Kovucak köyünde gerçekleşti. Aynı bölgede yaşayan ve üç kardeşe ait olan evlerde kayma oluştu.
Sabahattin, Seyfettin ve Engin Koç'a ait 3 ev, tepeden kayan toprak kütlesinin yapıya ulaşması üzerine boşaltıldı. Durumun yetkililere bildirilmesiyle birlikte jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Evlerde yaşayan aileler, ilçeye yakın bir otele yerleştirildi. Olayın ardından Bolu İl Özel İdaresi ekipleri bölgede inceleme başlattı.
BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE YAĞMUR VE KAR SULARININ ETKİSİYLE MEYDANA GELEN HEYELANDA 3 EV TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI.