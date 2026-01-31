Bolu Mudurnu'da Heyelan: 3 Ev Tedbir Amaçlı Boşaltıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Kovucak köyünde yağmur ve kar suları nedeniyle oluşan heyelanda 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı; aileler jandarma gözetiminde otele yerleştirildi.

Taşkesti karayolu üzerinde tehlikeli toprak kayması

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yağmur ve kar sularının etkisiyle meydana gelen heyelanda, 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, Mudurnu'ya bağlı Taşkesti beldesi karayolu üzerinde bulunan Kovucak köyünde gerçekleşti. Aynı bölgede yaşayan ve üç kardeşe ait olan evlerde kayma oluştu.

Sabahattin, Seyfettin ve Engin Koç'a ait 3 ev, tepeden kayan toprak kütlesinin yapıya ulaşması üzerine boşaltıldı. Durumun yetkililere bildirilmesiyle birlikte jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Evlerde yaşayan aileler, ilçeye yakın bir otele yerleştirildi. Olayın ardından Bolu İl Özel İdaresi ekipleri bölgede inceleme başlattı.

