Beylikdüzü'nde 17 Yaşındaki Şüpheli Site Görevlisini Vurdu

Beylikdüzü'nde 30 Ocak gecesi 17 yaşındaki Ç.P, husumetli olduğu 48 yaşındaki site görevlisi M.F.Ö’ye ateş etti; M.F.Ö’nün durumu ağır, şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:14
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:14
Olayın detayları ve polis operasyonu

Olay, 30 Ocak Cuma gecesi saat 02.26 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesindeki özel bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki M.F.Ö, aralarında husumet bulunan 17 yaşındaki Ç.P tarafından silahla hedef alındı. Saldırı anı, sitedeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı; görüntülerde maskeli şahsın sitenin girişine yürüdüğü, danışmadaki M.F.Ö'yü birkaç kez hedef alıp tetiğe bastığı ve ardından kaçtığı görülüyor.

Saldırı sonrası ağır yaralanan M.F.Ö, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan bilgilendirmede M.F.Ö'nün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri yapılan incelemeler sonucu saldırganı tespit etti. Ç.P isimli zanlı, düzenlenen operasyonda evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adli makamlara sevk edildiği ve hakkında 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

