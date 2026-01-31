Beylikdüzü'nde 17 Yaşındaki Şüpheli Site Görevlisini Vurdu

Olayın detayları ve polis operasyonu

Olay, 30 Ocak Cuma gecesi saat 02.26 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesindeki özel bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki M.F.Ö, aralarında husumet bulunan 17 yaşındaki Ç.P tarafından silahla hedef alındı. Saldırı anı, sitedeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı; görüntülerde maskeli şahsın sitenin girişine yürüdüğü, danışmadaki M.F.Ö'yü birkaç kez hedef alıp tetiğe bastığı ve ardından kaçtığı görülüyor.

Saldırı sonrası ağır yaralanan M.F.Ö, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan bilgilendirmede M.F.Ö'nün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri yapılan incelemeler sonucu saldırganı tespit etti. Ç.P isimli zanlı, düzenlenen operasyonda evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adli makamlara sevk edildiği ve hakkında 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

