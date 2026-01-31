Batman'da 37 Firari, Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı'nın planlı çalışması sonuç verdi

Batman İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamak için operasyon düzenledi.

14 - 30 Ocak 2026 tarihleri arasında Batman merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen planlı operasyonlarda, kamu düzenini korumak ve suçluların sokaklarda serbestçe dolaşmasını engellemek hedeflendi.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, farklı suç dosyaları bulunan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı olan 37 şahıs, saklandıkları adreslerde tespit edilerek gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin geniş kapsamlı çalışması, bölgedeki güvenlik ve kamu düzenine katkı sağladı.

