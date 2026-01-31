Amasya Ferhat Tüneli'nde Kaza: Araç Valilik Binasının Duvarına Çarptı

Amasya Ferhat Tüneli çıkışında hızla çıkan otomobil kavşağı geçip Amasya Valiliği binasının duvarına çarptı; sürücü yaralanmadı, kaza güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:58
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:08
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Ferhat Tüneli'nden geç saatlerde hızla çıkan bir otomobil, tünel çıkışında kavşağı geçip karşıdaki Amasya Valiliği binasının bahçesine uçtu ve binanın duvarına çarparak durabildi.

Kazada, otomobilin sürücüsünün yaralanmadan kurtulduğu belirtildi. Olay anında yol ve kaldırımda şans eseri araç veya yaya bulunmadığı görüldü.

Kaza anı ve aracın kontrolünü kaybedişi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın tünelden yüksek hızla çıktığı ve duvara çarparak durduğu görülüyor.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

