ABD'den 'Güney Mızrağı' Operasyonu: 3 Uyuşturucu Teknesine Hava Saldırısı — 3 Ölü

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), 30 Aralık 2025 tarihinde, Karayipler ve Doğu Pasifik'te devam eden Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında uyuşturucu taşıdığı belirlenen üç tekneye hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, ortak görev gücünün, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla, daha önce "terör örgütü" olarak tanımlanmış bazı organizasyonlar tarafından işletilen teknelerden birine müdahalede bulunduğu belirtildi.

SOUTHCOM, istihbarat kaynaklarının gemilerin bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde seyrettiğini ve saldırılardan önce üç gemi arasında narkotik transferi gerçekleştirildiğini doğruladığını bildirdi.

Yetkililer, ilk müdahalede birinci gemide bulunan 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini; diğer iki gemideki kişilerin müdahaleler öncesinde gemileri terkedip denize atladıklarını ve gemilerden uzaklaştıklarını aktardı. Devam eden saldırılar sonucunda söz konusu iki geminin de daha sonra batırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, operasyonların ardından SOUTHCOM'un derhal arama-kurtarma çalışmaları için ABD Sahil Güvenliği'ni bilgilendirdiği belirtildi.

Komutanlık, operasyonların Karayipler ve Doğu Pasifik'te sürdüğünü ve yetkililerin bölgedeki takip ve soruşturmaları sürdürdüğünü vurguladı.

