DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.955,11 0,11%
BITCOIN
3.770.529,27 -0,17%

ABD'den 'Güney Mızrağı' Operasyonu: 3 Uyuşturucu Teknesine Hava Saldırısı — 3 Ölü

SOUTHCOM, 30 Aralık 2025'te Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen 3 tekneye hava saldırısı düzenlendiğini ve 3 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:47
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:47
ABD'den 'Güney Mızrağı' Operasyonu: 3 Uyuşturucu Teknesine Hava Saldırısı — 3 Ölü

ABD'den 'Güney Mızrağı' Operasyonu: 3 Uyuşturucu Teknesine Hava Saldırısı — 3 Ölü

SOUTHCOM: 30 Aralık 2025'te düzenlenen saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), 30 Aralık 2025 tarihinde, Karayipler ve Doğu Pasifik'te devam eden Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında uyuşturucu taşıdığı belirlenen üç tekneye hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, ortak görev gücünün, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla, daha önce "terör örgütü" olarak tanımlanmış bazı organizasyonlar tarafından işletilen teknelerden birine müdahalede bulunduğu belirtildi.

SOUTHCOM, istihbarat kaynaklarının gemilerin bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde seyrettiğini ve saldırılardan önce üç gemi arasında narkotik transferi gerçekleştirildiğini doğruladığını bildirdi.

Yetkililer, ilk müdahalede birinci gemide bulunan 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini; diğer iki gemideki kişilerin müdahaleler öncesinde gemileri terkedip denize atladıklarını ve gemilerden uzaklaştıklarını aktardı. Devam eden saldırılar sonucunda söz konusu iki geminin de daha sonra batırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, operasyonların ardından SOUTHCOM'un derhal arama-kurtarma çalışmaları için ABD Sahil Güvenliği'ni bilgilendirdiği belirtildi.

Komutanlık, operasyonların Karayipler ve Doğu Pasifik'te sürdüğünü ve yetkililerin bölgedeki takip ve soruşturmaları sürdürdüğünü vurguladı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Karayipler ve Doğu Pasifik’te devam eden Güney Mızrağı...

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Karayipler ve Doğu Pasifik’te devam eden Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında uyuşturucu taşıdığı belirlenen 3 tekneye daha saldırı düzenlendiği belirtilerek, saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Nurtaç Arslan 2025'in Son Uygulamasında Polis Denetimine Katıldı
2
Tunceli'de Zorlu Kışta Yılbaşı Güvenliği Emniyete Emanet
3
Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Havai Fişekli Yeni Yıl Kutlaması
4
Düzce Valisi Selçuk Aslan: Yılbaşı Tedbirlerinde 140 Ekip, 700 Personel Sahada
5
Adıyaman'da Dağda Mahsur Kalan 2 Çoban ve 800 Koyun Kurtarıldı
6
Erciş Kaymakamı Karaloğlu'ndan Güvenlik Güçlerine Yeni Yıl Ziyareti
7
Artvin'de Çığ Faciası: Çobanın Kimliği Belirlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları