Kilis Valisi Tahir Şahin'den Yeni Yıl Denetimi

Seve kontrol noktasında jandarma ekipleriyle değerlendirme

Kilis Valisi Tahir Şahin, yeni yıl tedbirleri kapsamında Kilis, Seve kontrol noktasını ziyaret ederek jandarma ekipleriyle bir araya geldi. Kontrol noktasında görev yapan personelle selamlaşan Vali Şahin, güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Şahin, kent genelinde toplam 177 ekip ve 900 güvenlik personelinin görev yaptığını belirtti. Ayrıca, karla mücadele kapsamında 134 ekibin sahada aktif olarak çalıştığını ifade ederek, olumsuz hava şartlarına karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Şahin, 433 personelin gün boyunca ulaşımın aksamaması için sahada görev yaptığını kaydetti.

Vali Şahin yeni yıl için şu temennide bulundu: Yeni yılın tüm vatandaşlarımıza bereket, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Sahada görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum.

