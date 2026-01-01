DOLAR
Düzce'de Gazetecilerden Polislere Yeni Yıl Çikolata Sürprizi

Düzce'de gazeteciler, Konuralp'te uygulama yapan polislere çikolata ikram ederek yeni yıllarını kutladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:00
Konuralp'te görevli polisler sürpriz ikramla yeni yılı karşıladı

Düzce'de yerel haber kanallarında ve ulusal haber ajanslarında görev yapan gazeteciler, yılbaşında görev başındaki polislere sürpriz yaptı. Konuralp bölgesinde uygulama yapan ekipleri ziyaret eden gazeteciler, görevli polislerin yeni yıllarını çikolata ikramıyla kutladı.

Gazetecilik yapan Ahmet Çelik, basın mensuplarının valinin ikram ettiği çikolataları polis memurlarına ulaştırdıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

" Her yıl başında olduğu gibi yine kentin asayiş ve güvenlik uygulamalarını yerinde takip etmek üzere yılbaşını güvenlik güçleri ile beraber geçiriyoruz. Biraz önce sayın valimiz Selçuk Arslan kolluk kuvvetinin ziyaret ettiği noktada basın mensuplarıyla bir araya geldik bizlerede çikolata ikramında bulundu. Sayın valimizin bu ikramını yine yılbaşında görevi başında giren polis memurlarına ikram etmek üzere çevirme noktasına geldik" şeklinde konuştu.

