Düzce'de İtfaiyeciler Görev Başında Yeni Yıla Girdi

Düzce'de itfaiye ekipleri yeni yıla görev başında girdi. Ailelerinden uzakta mesai yapan personel, nöbet sırasında birbirlerinin yeni yılını kutladı.

Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı coşkusu yaşanırken, Düzce itfaiyesinde nöbet tutan ekipler mesai arkadaşları ile birlikte yeni yılı karşıladı ve kazasız belasız bir yıl temennisinde bulundu.

İtfaiye Amiri Yasin Semiz

"Ailemden ayrı 24 saati burada geçireceğiz. Allah inşallah memleketimize Düzcemize kazasız belasız bir yıl geçirmeyi nasip eder. Ailemizden uzağız, itfaiye ailemiz ile beraber yeni yıla giriyoruz. Burada güzel bir yıl geçirdik. Burada aile gibiyiz. Evdeki ailemiz bir yana burada ki ailemiz ise bir yanadır. Tabii ki evde çocuğumuzdan ayrıyız"

İtfaiye personeli Refik Şahin

"Daha öncede yılbaşında görevdeydim. İtfaiyeci olmaktan gurur duyuyorum. İlerleyen yıllarda emekli olacağım. Bu meslek çok duygu dolu bir meslek. Ailelerimizden tabii ki uzaktayız. Ama arkadaşlarımız burada bizim ailemiz. Bu zamana kadar acısı ile tatlısıyla olaylara hep beraber gittik. Bu bizi daha çok bağlıyor. Gururluyuz arkadaşlarla"

