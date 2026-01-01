Kilis Valisi Tahir Şahin'den Yeni Yıl Denetimi

Seve kontrol noktasında jandarma ekipleriyle buluşma

Kilis Valisi Tahir Şahin, yeni yıl tedbirleri kapsamında Seve kontrol noktasını ziyaret ederek jandarma ekipleriyle bir araya geldi.

Kontrol noktasında görev yapan personelle selamlaşan Vali Şahin, güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kent genelinde toplam 177 ekip ve 900 güvenlik personeli görev yapıyor. Karla mücadele kapsamında 134 ekibin sahada aktif olarak çalıştığını ifade eden Şahin, olumsuz hava şartlarına karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Şahin, 433 personelin gün boyunca ulaşımın aksamaması için sahada görev yaptığını kaydetti.

Vali Şahin konuşmasında şunları söyledi: "Yeni yılın tüm vatandaşlarımıza bereket, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Sahada görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum".

YENİ YIL