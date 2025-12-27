Düzce'de 3 Tır Makasladı: Bolu Dağı, Kabalak ve Yığılca Yolları Kısmen Kapandı

Düzce'de 3 tırın makaslaması ulaşımı aksattı

Düzce genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı, Kabalak rampası ve Yığılca güzergâhlarında üç ayrı tırın makaslaması sonucu yollar kısmen trafiğe kapandı. Kentin yüksek kesimlerinde artan kar, zincir ve müdahale gerektiren kazalara yol açtı.

Yığılca yolunda her iki şerit kapandı

Düzce’yi Yığılca ilçesine bağlayan ana yolda bir tırın makaslaması sonucu her iki şerit trafikte aksadı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yol kısmen ulaşıma açıldı.

Zonguldak-Düzce bağlantı yolunda aksamalar

Zonguldak-Düzce bağlantı yolunda kar yağışının şiddetlenmesi sürücüleri zor durumda bıraktı. Bir tırın makaslaması sonucu yol kısmen trafiğe kapandı ve karayolları ekiplerinin çalışmasıyla birlikte bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kabalak mevkiinde çekici kara saplandı

D-655 karayolu Kabalak mevkiinde yolda kalan araçlara müdahale için bölgeye giden bir çekici kara saplandı. Kardan aracın çıkartılması için bölgedeki vatandaşlar müdahalede bulundu; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bolu Dağı'nda tır makaslaması nedeniyle yol kapandı

Bolu Dağı istikametinde seyir halinde olan bir tır, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak makasladı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, karayolları ve kurtarma ekipleri sevk edildi; ekipler tırı bulunduğu yerden kaldırmak ve yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, tüm güzergahları kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları, mümkünse alternatif yolları tercih etmeleri ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

