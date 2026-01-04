ABD’nin Maduro operasyonu: Arjantin, İngiltere ve Yunanistan’da protesto

ABD’nin Maduro operasyonu dünya çapında protestoları tetikledi

ABD ordusunun dün Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayıp ülke dışına çıkarması, küresel düzeyde büyük tepkiyle karşılandı. Maduro ve eşi Brooklyn’deki New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi’ne sevk edildikten sonra, Arjantin, İngiltere ve Yunanistan’da çok sayıda kişi sokaklara döküldü.

Londra'da protestolar: Trump aleyhine sloganlar

Londra'daki gösterilerde kalabalık ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi ve ABD aleyhinde sloganlar attı. Göstericilerden Ben Woodward şunları söyledi: "Bu açıkça emperyalist bir saldırganlıktır. Eğer bu ülkeyi kontrol edemezlerse, yaptırımlar, tehditler ve sonunda bombalar ve adam kaçırmalarla zorbalık yaparlar. Venezuela’da gördüğümüz şey tam olarak budur".

Londra’daki protestoya katılan Reagan Gray ise, "ABD’nin Venezuela’yı bombalama eylemi bir devlet terörizmidir. Bu, emperyalist devlet terörizmidir. Bu eylem, onların başından beri hedefledikleri şeyi gerçekleştirmek için yani demokratik yollarla seçilmiş bir yönetimin devrilmesi için yapıldı. Böylece ABD, Venezuela altınına, Venezuela petrolüne ve kaynaklarına el koyabilecekti" şeklinde konuştu.

Atina'da 'hegemonya' tepkisi

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki gösteride "Latin Amerika’da ABD hegemonyasını tamamlama planı hayata geçiriliyor" vurgusu öne çıktı. Protestoya katılan Yannis Simopoulos şöyle dedi: "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmeyi amaçladıklarını iddia etseler de niyetleri açık. Başkan Trump’ın bizzat kendisinin de söylediği gibi, Venezuela’nın maden zenginliklerini sömürmek istiyorlar".

Arjantin'de de protestolar düzenlendi.

