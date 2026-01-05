Adana’da Kayıp Genç Hasan Hüseyin Kaygısız’ın Çantası Bulundu

Arama çalışmaları ormanlık alanda devam ediyor

Adana’da 2 Ocak günü Çukurova Halk Eğitim Merkezi çıkışında kaybolan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaygısız için yürütülen arama çalışmalarında önemli bir delil bulundu.

Polis ve arama ekipleri, Kaygısız’ın halk eğitim merkezinden ayrıldıktan sonra izlediği güzergahlarda inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarında genç, Kabasakal Mahallesi’nde tarlada yürürken görüldü. Bu görüntülerin değerlendirilmesi üzerine ekipler, bölgeyi taradı.

Tarla içinde yapılan incelemede defter parçaları tespit edildi ve takip sonucunda gencin çantası ve defterleri bulundu. Bulunan eşyalar sonrası polis AFAD’a bildirimde bulundu ve ekipler ormanlık alanda kapsamlı arama başlattı; ancak henüz şahsa ulaşılamadı.

AFAD’a destek veren jandarma ekipleri de bölgeye gelerek köpekli arama faaliyetine başladı. Ekiplerin ormanlık alanda sürdürdüğü tarama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aile, gelecek iyi haberi umutla beklerken, amca Nuh Kaygısız yeğeninin babasını koronavirüs nedeniyle kaybettikten sonra psikolojik olarak zor bir dönem geçirdiğini belirtti ve "Hayatından endişe ediyoruz. Üç gündür bulunamadı. Bir an önce sağ salim bulunmasını istiyoruz" dedi.

