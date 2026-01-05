Antalya’da Anne ve 7 Yaşındaki Kızı Öldürüldü — Cenazeler Ankara’ya Gönderildi
Antalya Adli Tıp'tan teslim edildi, Şereflikoçhisar'da defnedilecek
Antalya'nın Serik ilçesinde güvenlik görevlisi Zübeyir C. (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen anne Songül C. (41) ile 7 yaşındaki kızı Sena C.'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak toprağa verilmek üzere memleketleri Ankara'ya götürüldü.
Teslim alma sırasında Songül C.'nin yakınlarının üzüntüden ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Cenazelerin Şereflikoçhisar'da toprağa verileceği öğrenildi.
Ailenin 3 yıl önce Ankara'dan Serik ilçesine taşındığı; şüpheli Zübeyir C.'nin Ankara'da çalıştığı şirketin Belek Turizm Merkezi'nde bulunan otelinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladığı bildirildi.
