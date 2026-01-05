DOLAR
Antalya’da Anne ve 7 Yaşındaki Kızı Öldürüldü — Cenazeler Ankara’ya Gönderildi

Antalya'da güvenlik görevlisi Zübeyir C. tarafından öldürülen Songül C. ve kızı Sena C.'nin cenazeleri otopsinin ardından Ankara'ya gönderildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:55
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:55
Antalya Adli Tıp'tan teslim edildi, Şereflikoçhisar'da defnedilecek

Antalya'nın Serik ilçesinde güvenlik görevlisi Zübeyir C. (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen anne Songül C. (41) ile 7 yaşındaki kızı Sena C.'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak toprağa verilmek üzere memleketleri Ankara'ya götürüldü.

Teslim alma sırasında Songül C.'nin yakınlarının üzüntüden ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Cenazelerin Şereflikoçhisar'da toprağa verileceği öğrenildi.

Ailenin 3 yıl önce Ankara'dan Serik ilçesine taşındığı; şüpheli Zübeyir C.'nin Ankara'da çalıştığı şirketin Belek Turizm Merkezi'nde bulunan otelinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladığı bildirildi.

