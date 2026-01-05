Esenyurt'ta Düğün Salonunda Başlayan Kavga Sokağa Taştı

İstanbul Esenyurt'ta, 19 Mayıs Bulvarı üzerindeki bir düğün salonunda dün akşam saatlerinde başlayan tartışma, kısa sürede sokağa taştı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, düğün salonunda taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüdü ve dışarıda kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede taraflar güçlükle ayrıldı, çevrede gerginlik yaşandı.

Görüntüler

Kavganın saatler süren anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde iki tarafın birbirine bağırdığı ve kavga ettiği anlar yer aldı.

