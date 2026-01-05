DOLAR
Esenyurt'ta Düğün Salonunda Başlayan Kavga Sokağa Taştı

Esenyurt'ta 19 Mayıs Bulvarı'ndaki düğün salonunda başlayan tartışma sokakta kavgaya dönüştü; olay cep telefonu ile kaydedildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:10
İstanbul Esenyurt'ta, 19 Mayıs Bulvarı üzerindeki bir düğün salonunda dün akşam saatlerinde başlayan tartışma, kısa sürede sokağa taştı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, düğün salonunda taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüdü ve dışarıda kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede taraflar güçlükle ayrıldı, çevrede gerginlik yaşandı.

Görüntüler

Kavganın saatler süren anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde iki tarafın birbirine bağırdığı ve kavga ettiği anlar yer aldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

