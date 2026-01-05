Konya'da Kadın Cinayeti: Karısını Öldüren Koca 'Keşke Ben Ölseydim' Dedi

Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında açılan dava başladı. Olay ve duruşmadaki ifadeler, kentte geniş yankı uyandırdı.

Olayın Detayları

Olay, 25 Mayıs 2025 Pazar akşamı merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'ta bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 43 yaşındaki İzzet Ö. ile 3 çocuğunun annesi Nurhan Ö. (42) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İzzet Ö., eşini bıçakladı.

Olay yerinden yapılan "Eşimi bıçakladım" ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nurhan Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, eşinin başında bekleyen İzzet Ö. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşma ve Sanığın İfadesi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sanık İzzet Ö., hayatını kaybeden Nurhan Ö.'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan İzzet Ö., maddi sıkıntılar nedeniyle zaman zaman eşleriyle kavga ettiklerini, İstanbul'dan Konya'ya taşınmalarının ardından geçimsizliğin sürdüğünü anlattı. Sanık, olay gününü şöyle aktardı: "Eşim telefonu ile ses kaydı almaya başladı; telefonu aldım, mutfaktan aldığım bıçakla telefona zarar verdim. Eşim bana vurmaya başladı. Elimde bıçakla kavga devam etti, 'polis çağırın' diye bağırıyordu. Bir an her şey bitsin diye eşimi bıçakladım. Sonra 112'yi arayıp bildirdim."

Sanık, duruşmada ayrıca: "Çok pişmanım, keşke ben ölseydim. Ne yapsam telafisi olmuyor artık" dedi.

Ailenin Tepkisi

Hayatını kaybeden Nurhan Ö.'nün abisi Kazım Çamurcu, kız kardeşini görüntülü konuşurken el ve yüzünde darp izleri gördüğünü, çocukların şu anda kendi evinde kaldığını ve çocukların babalarının annelerini darp ettiğini söylediklerini belirtti. Çamurcu, kardeşini öldüren kişiden şikayetçi olduklarını ve en ağır cezanın verilmesini istediklerini ifade etti.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Not: Haber metnindeki özel isimler, tarihler ve sayısal veriler orijinal kaynaktaki şekilde korunmuştur.

