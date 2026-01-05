Maltepe'de Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi — Şüpheli Ö.G. Tutuklandı

Maltepe'de Operasyon: Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi
İstanbul Emniyeti 29 Aralık 2025'te baskın düzenledi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmada, 29 Aralık 2025 tarihinde Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir ikamette bir şahsın uzun namlulu silah bulundurduğu tespit edildi.
Adres ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak düzenlenen operasyonda ikamet sahibi Ö.G. (35) yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 1 adet AK-47 Uzun Namlulu Otomatik Silah, 4 adet AK-47 şarjörü, 208 adet çeşitli ebatlarda fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet uzatılmış şarjör yer aldı.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli Ö.G., tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
