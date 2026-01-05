DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Maltepe'de Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi — Şüpheli Ö.G. Tutuklandı

Maltepe Zümrütevler'de düzenlenen operasyonda 1 AK-47, şarjörler ve çok sayıda fişek ele geçirildi; şüpheli Ö.G. (35) tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:35
Maltepe'de Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi — Şüpheli Ö.G. Tutuklandı

Maltepe'de Operasyon: Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

İstanbul Emniyeti 29 Aralık 2025'te baskın düzenledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmada, 29 Aralık 2025 tarihinde Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir ikamette bir şahsın uzun namlulu silah bulundurduğu tespit edildi.

Adres ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak düzenlenen operasyonda ikamet sahibi Ö.G. (35) yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 1 adet AK-47 Uzun Namlulu Otomatik Silah, 4 adet AK-47 şarjörü, 208 adet çeşitli ebatlarda fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet uzatılmış şarjör yer aldı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli Ö.G., tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MALTEPE'DE BİR İKAMETE DÜZENLENEN OPERASYONDA UZUN NAMLULU SİLAH VE ÇOK SAYIDA ŞARJÖR ELE...

MALTEPE'DE BİR İKAMETE DÜZENLENEN OPERASYONDA UZUN NAMLULU SİLAH VE ÇOK SAYIDA ŞARJÖR ELE GEÇİRİLİRKEN, Ö.G. (35) İSİMLİ ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnegöl'de İNDAK 7 Saatlik Operasyonla Mahsur Kalan İki Av Köpeğini Kurtardı
2
Elif Kumal'ın Ölüm Nedeni Belirlendi: Gölette Boğulma
3
Samsun'da Uyuşturucudan 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
4
Kayseri'de 2 Ton Kimyasal Ele Geçti: M.E.'ye 4 Suçtan Ceza Talebi
5
Adana’da Kayıp Genç Hasan Hüseyin Kaygısız’ın Çantası Bulundu
6
Konya'da Kadın Cinayeti: Karısını Öldüren Koca 'Keşke Ben Ölseydim' Dedi
7
Maltepe'de Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi — Şüpheli Ö.G. Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları