Samsun'da Uyuşturucudan 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Narkotik ekipleri A.A. (28)'i gözaltına aldı

Samsun’un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu suçlarından 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yakalama kararı olan A.A. (28), polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili olarak Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda A.A. tespit edilerek gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

