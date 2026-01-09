ABD Ordusu Karayipler'de 'Olina' Tankerine El Koydu

ABD Güney Komutanlığı, Karayip Denizi'nde Doğu Timor bandıralı 'Olina' tankerine Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında el koyulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 20:13
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 20:13
Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında müdahale

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik ve Karayipler'de yürütülen Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında Karayip Denizi'nde Doğu Timor bandıralı 'Olina' adlı petrol tankerine el konulduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, operasyon sabah saatlerinde ABD İç Güvenlik Bakanlığı ortaklığıyla gerçekleştirildi. Güverteye çıkan ABD güçlerinin müdahalesinin, bölgede konuşlu 'USS Gerald R. Ford' uçak gemisinden kalkış yaptığı belirtildi.

SOUTHCOM bildirisine yer alan ifadelerde, "Bu tür müdahaleler, USS Iwo Jima, USS San Antonio ve USS Fort Lauderdale gibi hazır durumdaki savaş gemilerini bünyesinde barındıran ABD Donanması’nın Amfibi Hazır Grubu tarafından destekleniyor. Ortak güçlerimiz bu sabah bir kez daha net bir mesaj verdi, suçlular için güvenli bir sığınak yok" denildi. SOUTCHCOM, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Denizcilik faaliyetlerini inceleyen kaynaklar, Olina'nın birkaç gün önce Venezuela'dan ayrıldığını ve ABD'nin Venezuela petrol ihracatına uyguladığı ablukaya rağmen tamamen dolu olarak ülkeye geri dönüşü sırasında müdahaleye maruz kaldığını öne sürdü.

Yetkililer, el konulan Olina tankerinin, Washington yönetiminin Venezuela petrol ihracatını kısıtlama çabalarıyla son haftalarda hedef alınan beşinci gemi olduğunu belirtti. ABD, Olina'yı önceki adıyla "Minerva M" olarak tanımlayıp düzenlemelere tabi olmaması ve sigortası bulunmaması gerekçesiyle "gölge filo" parçası olmakla suçlamış; geminin geçen yıl Ocak ayında yaptırımlarla karşılandığını açıklamıştı.

Ayrıca ABD ordusunun Venezuela’ya petrol taşıyan tankerlere yönelik operasyonu kapsamında 7 Ocak'ta, Aralık ayından bu yana takip edilen ve "Bella 1" olarak da bilinen Rus bandıralı 'Marinera' ile birlikte 'Sophia' gemisine el koyduğu kaydedildi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik ve Karayipler’de yürütülen Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında Karayip Denizi’nde Doğu Timor bandıralı "Olina" adlı petrol tankerine el konulduğunu açıkladı.

