İskenderun'da Durdurulan Araçta Sahte 1 Milyon Dolar Ele Geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan araçta, 1 ruhsatsız tabanca, 12 sahte burma bilezik ve tam 1 milyon ABD doları sahte para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:18
İskenderun'da sahte para ve ziynet eşyaları ele geçirildi

HATAY (İHA) – Hatay’da sahte çeşitli ziynet eşyaları ve sahte 1 milyon Amerikan doları ele geçirildi.

Durdurma ve arama operasyonu

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun’da şüpheli bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada; 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek, 12 sahte burma bilezik, 1 sahte künye ve tam 1 milyon ABD doları sahte para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan Ö.F.T., U.Ş. ve H.A. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 6136 sayılı silah kanunu ihlali ve parada sahtecilik suçlarından işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, sahtecilik ve ruhsatsız silah bulundurma olaylarına karşı denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini açıkladı.

