Kütahya Tavşanlı'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kütahya Tavşanlı'da ambulans ile otomobil çarpıştı

Emet ışıklı kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, çevreyolu Emet ışıklı kavşağında otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya’daki özel bir hastaneden Bursa’ya hasta nakli yapan 43 AAE 411 plakalı ambulansın Emet ışıklı kavşağa geldiği sırada, Tepecik istikametinden çevreyoluna dönmekte olan Hasan Bayram yönetimindeki 43 HB 051 plakalı otomobille çarpışması sonucu oluştu.

Kaza ihbarının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücü Hasan Bayram, ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralanan Hasan Bayram’ın Tavşanlı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla sevk edildi.

