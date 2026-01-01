Bartın'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Yaralandı

Bartın Kozcağız Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı; anne ve oğlunun da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı, yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 00:01
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 00:01
Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Karaköy Mahallesi Kozcağız Caddesi'nde sürücüsü açıklanmayan 74 AT 168 plakalı otomobil, T.K. idaresindeki 33 D 9094 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araçtaki G.A. (38) ve oğlu F.A. (14) ile E.Ö. ve S.Ö. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda, 14 yaşındaki F.A.'nın top oynarken ayağından sakatlanması sonucu annesi G.A. ile birlikte hastaneye giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

