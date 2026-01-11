Bursa'da Lodos Dehşeti: Park Halindeki 10 Araç Duvar Altında Hasar Gördü

Bursa'da lodos duvarı devirdi: 10 araç zarar gördü

Yıldırım / Arabayatağı Mahallesi

Bursa'da etkili olan lodos sonucu bir duvar çöktü ve boş alana park edilen 10 araç üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi 1. Asil Sokak'ta lodosun etkisiyle duvar çöktü. Çöken duvar, sokaktaki boş alanda park halinde bulunan araçların üzerine düştü ve hasara yol açtı.

Muharrem Akaya olay anını şöyle anlattı: 'Evden çıktığımda kapıyı kapatmamla duvarın çökmesi bir oldu. Arabaları görünce içinde biri var mı diye hemen koştum. "Sesimi duyan var mı, kimse var mı?" diye bağırdım. Ses gelmeyince kursa yetişmek için gitmek zorunda kaldım, sonrasında kurstan döndüğümde belediye ekiplerinin çalışmalarını gördüm.'

Duvarın çöktüğü sırada aracının içinde bulunan Şener Akbulut ise büyük korku yaşadığını belirterek, 'Duvar çöktüğünde arabamın içindeydim. Hemen aşağı indim. Neyse ki yaralanmadım fakat arabamda maddi hasar oluştu. Çok korktuk, deprem oluyor sandım. Büyük bir gürültüyle üzerime geldi' dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, lodos nedeniyle riskli yapı ve duvarlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

