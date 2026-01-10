Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde İş Kazası: Salih Ataman Hayatını Kaybetti

İzmir Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde vincin kancasından düşen sapanın altında kalan 49 yaşındaki işçi Salih Ataman hayatını kaybetti; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 23:27
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 23:27
Olay öğleden sonra gemi söküm tesislerinde meydana geldi

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Gemi Söküm Bölgesi’nde meydana gelen iş kazasında Salih Ataman (49) yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, olay öğleden sonra gemi söküm tesislerinde faaliyet gösteren bir firmanın şantiyesinde gerçekleşti. Vincin kancasında bulunan sapan yerinden çıkarak Ataman’ın üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ataman’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

