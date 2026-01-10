Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde İş Kazası: Salih Ataman Hayatını Kaybetti
Olay öğleden sonra gemi söküm tesislerinde meydana geldi
İzmir’in Aliağa ilçesindeki Gemi Söküm Bölgesi’nde meydana gelen iş kazasında Salih Ataman (49) yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, olay öğleden sonra gemi söküm tesislerinde faaliyet gösteren bir firmanın şantiyesinde gerçekleşti. Vincin kancasında bulunan sapan yerinden çıkarak Ataman’ın üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ataman’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
