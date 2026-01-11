Kayseri'de 2 Cezaevi Firarisi Yakalandı: 780 Bin 385 TL ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçti

Kayseri’de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari yakalandı; operasyonda ruhsatsız tabanca, 430 fişek ve 780 bin 385 TL nakit ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 00:12
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 00:55
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte olduğu belirlenen iki cezaevi firarisini düzenlenen operasyonda yakalayarak adliyeye sevk etti. Operasyon kapsamında 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 430 adet fişek ve 780 bin 385 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon detayları

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firarilerin kente geldiği istihbaratı üzerine özel ekip oluşturdu. Yapılan titiz çalışma sonucu şüphelilerin ikametleri tespit edilip, Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında ‘silahla yağma’ suçundan 19 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.B. (40) ile hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma’ suçlarından 21 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.O.G. (42) yakalandı.

Ele geçirilenler ve son işlem

İkametlerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 430 adet fişek ve 780 bin 385 TL nakit para ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan İ.B. ve A.O.G., yetkililere teslim edilerek cezaevine gönderildi.

