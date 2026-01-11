Kayseri'de 2 Cezaevi Firarisi Yakalandı: 780 Bin 385 TL ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte olduğu belirlenen iki cezaevi firarisini düzenlenen operasyonda yakalayarak adliyeye sevk etti. Operasyon kapsamında 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 430 adet fişek ve 780 bin 385 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon detayları

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firarilerin kente geldiği istihbaratı üzerine özel ekip oluşturdu. Yapılan titiz çalışma sonucu şüphelilerin ikametleri tespit edilip, Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında ‘silahla yağma’ suçundan 19 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.B. (40) ile hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma’ suçlarından 21 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.O.G. (42) yakalandı.

Ele geçirilenler ve son işlem

İkametlerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 430 adet fişek ve 780 bin 385 TL nakit para ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan İ.B. ve A.O.G., yetkililere teslim edilerek cezaevine gönderildi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, 19 YIL 4 AY VE 19 YIL 9 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2 CEZAEVİ FİRARİSİ ŞAHIS YAKALANDI. İKAMETTE YAPILAN ARAMALARDA, 1 ADET RUHSATSIZ TABANCA, 430 ADET FİŞEK VE 780 BİN TL NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ.