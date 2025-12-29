Acıpayam'da Otomobil Park Halindeki Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gece saatlerinde meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, yolcu tedavi altına alındı

Denizli'nin Acıpayam ilçesi çevre yolunda meydana gelen kazada, sürücünün kontrolden çıkarak park halindeki tırın dorsesine çarptığı bildirildi. Kazada Süleyman Çelen (19) hayatını kaybederken, araçtaki yolcu M.S.S. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde seyir halindeki henüz plakası bilinmeyen otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptı ve dorsesine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde sürücü Süleyman Çelen'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Araçta sıkışan yolcu M.S.S., itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi.

Sürücü Süleyman Çelen'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan M.S.S.'in tedaviye alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden Süleyman Çelen'in cenazesi Acıpayam'da toprağa verildi.

