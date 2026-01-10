Adana'da 19 yaşındaki genç 4 bin TL alacağı yüzünden öldürüldü

Olayın Detayları

Olay, 8 Ocak günü saat 04.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Enes Doğan (19), 4 bin TL alacağını almak için R.T.Ö. (20)'ün yanına gitti. R.T.Ö.'nün borcunu ödememesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında R.T.Ö., Doğan'ı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Doğan, hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Yakalama

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucu zanlıya ulaşıldı ve zanlı, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde gezerken yakalandı.

Yakalanan şüpheli, emniyette verdiği ifadede, "Enes üzerime gelince kendimi korumak için bıçağı çıkardım. Öldürme kastım yoktu, bir anda oldu" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANAN KATİL ZANLISI R.T.Ö ,"KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAĞI ÇIKARDIM, ÖLDÜRME KASTIM YOKTU. BİR ANDA OLDU" DEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ.