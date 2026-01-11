Yenibosna Metro Durağı'nda Elektrik Kablosu Yangını

Bakırköy Yenibosna Metro Durağı yanında çıkan elektrik kablosu yangını, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü; olayda yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 00:24
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 01:03
İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti

Bakırköy'ün Ataköy Mahallesi sınırları içinde, Yenibosna Metro Durağı bitişiğinde bulunan elektrik kablolarında saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi ve çevrede paniğe neden oldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla tamamen söndürüldü.

Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

