Adana'da 21 Yaşındaki Hasan Hüseyin Kaygısız'ın Cesedi Seyhan Baraj Gölü'nde Bulundu

Adana'da 4 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaygısız'ın cesedi, Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu; soruşturma ve otopsi sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 20:27
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 20:48
Olayın gelişimi ve arama çalışmaları

Adana'da 4 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaygısız'ın cansız bedeni, Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 2 Ocak tarihinde Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nden çıkan Kaygısız'dan o tarihten sonra haber alınamadı. Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu sonrası polis ve arama ekipleri genç için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde Kaygısız'ın Kabasakal Mahallesi'nde, bir tarla içinde yürürken görüntülendiği tespit edildi. Polis ekipleri bu görüntü üzerine AFAD'a bilgi verdi. Ekiplerin kontrollerinde tarla içinde defter parçaları bulundu; izlerin takip edilmesi sonucu Kaygısız'ın çantası ve defterlerine ulaşıldı.

Göldeki arama ve cesedin bulunması

İzlerin son görüldüğü bölgedeki aramalardan sonuç alınamayınca sualtı polisi ve gemi adamları Seyhan Baraj Gölü'nün aşağı kısımlarında çalışma yürüttü. Gün boyu süren aramalarda bir bulguya rastlanmadı.

Akşam saatlerinde gölde balık tutan bir kişinin su üzerinde bir cansız beden görmesi üzerine bölgeye polis ve arama ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerden oluşan ekipler cenazeyi sudan çıkardı ve yapılan incelemede cesedin Hasan Hüseyin Kaygısız'a ait olduğu belirlendi.

Kaygısız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

