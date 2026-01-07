Konya Derebucak'ta Cengiz Uçar (30), Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Hayatını Kaybetti
Olayın Detayları
Konya’nın Derebucak ilçesi Çamlık Mahallesinde meydana gelen olayda, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan Cengiz Uçar (30), anne ve babasını ziyaret etmek üzere geldiği evde geceyi geçirdi.
Ailesi, bugün sabah saatlerinde Uçar’ı kaldığı odada yatağında hareketsiz halde buldu ve durumu bildirerek sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Uçar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk değerlendirmelerde, genç kişinin odadaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor.
Cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
