Konya Derebucak'ta Cengiz Uçar (30), Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Hayatını Kaybetti

Derebucak Çamlık Mahallesi'nde ailesini ziyarete gelen 30 yaşındaki Cengiz Uçar, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 18:14
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 18:14
Konya Derebucak'ta Cengiz Uçar (30), Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Hayatını Kaybetti

Konya Derebucak'ta Cengiz Uçar (30), Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Konya’nın Derebucak ilçesi Çamlık Mahallesinde meydana gelen olayda, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan Cengiz Uçar (30), anne ve babasını ziyaret etmek üzere geldiği evde geceyi geçirdi.

Ailesi, bugün sabah saatlerinde Uçar’ı kaldığı odada yatağında hareketsiz halde buldu ve durumu bildirerek sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Uçar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk değerlendirmelerde, genç kişinin odadaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

KONYA’NIN DEREBUCAK İLÇESİNDE SOBADAN SIZAN KARBON MONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİĞİNDEN ŞÜPHE EDİLEN...

KONYA’NIN DEREBUCAK İLÇESİNDE SOBADAN SIZAN KARBON MONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİĞİNDEN ŞÜPHE EDİLEN CENGİZ UÇAR HAYATINI KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Germencik'te Jandarma Operasyonu: 2 milyon 150 bin TL'lik Sahte Ayakkabılar Ele Geçirildi
2
Kayseri'de Narko-Okul Uygulaması: 4 Araç ve 12 Şahıs Sorgulandı
3
Tekirdağ Kapaklı'da 3 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı
4
Hatay Arsuz'ta 5 Araçlı Zincirleme Kaza: Yaralı Sayısı 18'e Yükseldi
5
Suriye Ordusu: SDG Bölgelere Harekat Başlatılmadı, Halep'te Tahliyeler Sürüyor
6
Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: 213 Şarj Kablosu Ele Geçirildi
7
Kastamonu'da Tefecilik Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları