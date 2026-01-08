Nevşehir'de 15 Yaşındaki Plakasız Motosiklet Sürücüsüne 122 Bin Lira Ceza

Nevşehir'de dur ihtarına uymayan 15 yaşındaki İbrahim P., yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından yakalandı; sürücüye 122 bin lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 00:26
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 00:28
Nevşehir'de uygulama yapan trafik polislerinin dur ihtarına uymayan 15 yaşındaki plakasız motosiklet sürücüsü İbrahim P., Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde kaçmaya başladı.

Polisin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekiplerin de dur ihtarına uymayan sürücü, mahalle aralarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Takip edildiğini fark eden sürücü tekrar kaçtı; Ürgüp Caddesi üzerinde ters şeritten ilerledi, kavşaklara ters şeritten girip kırmızı ışıklarda da durmadı.

Polis ekipleri motosikletin güzergâhında tedbir alarak sürücüyü durdurmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından, sürücü Cevher Dudayev Mahallesi Aksaray Caddesi üzerinde yakalanacağını anlayınca motosikleti yol kenarına bıraktı ve motosiklette yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki arkadaşı ile birlikte yaya olarak kaçmaya devam etti.

Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü ile motosikletteki arkadaşı ekiplerce gözaltına alındı ve çocuk şube ekiplerine teslim edildi. Yapılan sorgulamada sürücünün ehliyeti olmadığı ve bu nedenle kaçtığı belirlendi.

Sürücüye çeşitli maddelerden toplam 122 bin lira idari para cezası kesildi. Olayda kullanılan motosiklet ise trafikten men edildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

