Kartal'da Çatı Yangını: 5 Katlı Bina İtfaiyeyle Söndürüldü

Kartal Orta Mahalle Ali Fuat Cebesoy Sokak'ta 22.30'da çıkan çatı yangını, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı; bir kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 23:57
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 00:19
Orta Mahalle Ali Fuat Cebesoy Sokak'ta 22.30'da başladı

Kartal'da 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Orta Mahalle Ali Fuat Cebesoy Sokak üzerinde bulunan binanın çatısında meydana geldi. Binanın çatısından bilinmeyen bir nedenle birden alev ve dumanlar yükselmeye başladı; yangın büyüyerek tüm çatıyı sardı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale yapıldı; durumunun ağır olmadığı bildirildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yasin Kılıç, "Ben karşı binada oturuyorum. Bir anda odamın içi sapsarı oldu. Farklı bir şey oldu sanıp korktuk. Sonrasında bir baktım binadan alevler yükseliyor. İtfaiyeciler sağ olsun hızlı bir şekilde müdahale etti. Allah’a şükür bir can kaybı yok" dedi.

Batuhan Çolak ise, "Balkona çıkmıştım. Buradaki caminin arkasından ateşler yükselmeye başladı. Korktuk. Şükürler olsun can kaybı ve yaralı yok" diye konuştu.

