Karadeniz'de Dron Saldırısı: Palau Bandıralı Elbus İnebolu'da Demirledi
Olayın Detayları
Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Palau bandıralı Elbus isimli petrol tankeri, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi demirleme sahasına getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Abana ilçesinden yaklaşık 30 mil açıkta seyir halinde olan tanker, saldırıda üst kısımlarından isabet aldı.
Gemiden yapılan çağrı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin nezaretinde gemi, İnebolu açıklarına yönlendirilerek Erkekarpa köyü mevkiinde bulunan demirleme sahasında demirledi.
Burada geminin hasar durumunun inceleneceği öğrenildi.
KASTAMONU’NUN ABANA İLÇESİNDEN YAKLAŞIK 30 MİL AÇIKTA PALAU BANDIRALI PETROL TANKERİNE DÜZENLENEN DRON SALDIRISINDA HASAR ALAN GEMİ, İNEBOLU AÇIKLARINA ÇEKİLEREK DEMİRLEDİ.