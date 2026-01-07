Karadeniz'de Dron Saldırısı: Palau Bandıralı Elbus İnebolu'da Demirledi

Palau bandıralı Elbus isimli petrol tankeri, Karadeniz'de dron saldırısında isabet alarak Sahil Güvenlik nezaretinde İnebolu demirleme sahasına getirildi.

Olayın Detayları

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Palau bandıralı Elbus isimli petrol tankeri, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi demirleme sahasına getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Abana ilçesinden yaklaşık 30 mil açıkta seyir halinde olan tanker, saldırıda üst kısımlarından isabet aldı.

Gemiden yapılan çağrı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin nezaretinde gemi, İnebolu açıklarına yönlendirilerek Erkekarpa köyü mevkiinde bulunan demirleme sahasında demirledi.

Burada geminin hasar durumunun inceleneceği öğrenildi.

