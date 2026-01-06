Kocaeli'de Tavuklarına Yem Vermeye Giden 65 Yaşındaki Kadın Bahçede Ölü Bulundu

Olayın Ayrıntıları

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Morlale Sokak'ta meydana gelen olayda, 65 yaşındaki Nurseven Memiş, tavuklarına yem vermek için evine yaklaşık 200 metre mesafedeki bahçeye gitti.

Meydana gelen gelişme üzerine çevredeki vatandaşlar yerde yatan kadını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Nurseven Memiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan İşlemler ve Tepkiler

Annesinin öldüğü haberini alarak olay yerine gelen Memiş'in oğlu, annesinin cansız bedeni başında çaresizce bekledi; bu anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Vefat eden Nurseven Memiş'in naaşı, Körfez Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile alınarak İlimtepe Körfez Mezarlıklar Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

