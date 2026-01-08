Edirne Havsa'da Sağanak: Abalar Köyü'nde 3 Ev ve 3 Ahır Su Altında

Edirne Havsa Abalar Köyü'nde şiddetli sağanak 3 ev ve 3 ahırı su altında bıraktı; köylüler kendi imkanlarıyla temizlik çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 00:14
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 00:24
Edirne Havsa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Abalar Köyü'nde 3 ev ve 3 ahır su altında kaldı

Edirne'nin Havsa ilçesinde gün boyu aralıklarla devam eden şiddetli sağanak, Abalar Köyünde su baskınlarına yol açtı.

Köyde yapılan tespitlere göre 3 ev ile 3 ahır su altında kaldı. Suların çekilmeye başlamasıyla birlikte köylüler, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı.

Baskın nedeniyle evlerde eşyalar, ahırlarda ise depolanan hayvan yemleri ile bazı tarım aletlerinin zarar gördüğü bildirildi.

Köy halkından Mehmet Arda, şiddetli sağanak nedeniyle köyde su baskını yaşandığını söyledi. Ahırların ve evlerin sular altında kaldığını belirten Arda, temizlik çalışması yaptıklarını ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

