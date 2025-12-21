DOLAR
Adana'da 254 Suç ve 25 Yıl 6 Ay 15 Gün Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Adana'da 254 suçtan ve 25 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Ferhat Yusuf K. Seyhan Karasoku Mahallesi'nde sokakta yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 09:53
Emniyet ekipleri Seyhan'da saklanan hükümlüyü sokakta kıskıvrak yakaladı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, iftira" gibi 254 suçtan ötürü ve 25 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Ferhat Yusuf K. (26)'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan yangın kapsamlı çalışmalar sonucunda şüphelinin Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Şüpheli, güven timlerinin desteğiyle sokakta yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

