Eskişehir'de Darp ve Bıçaklama: 25 Yaşındaki Şahıs Hastaneye Kaldırıldı, Faili Aranıyor

Olay Detayları

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hacı Seyit Mahallesi Duatepe Sokak'ta ikamet eden Hüseyin Can T. (25), darp edilmiş ve 2 kolundan bıçaklanmış halde konutuna geldi.

Olay sonrası yakınlarının polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunması üzerine bölgeye çağrılan Acil Sağlık ekipleri, yarı baygın durumda olan şahsa ilk müdahaleyi yaptı.

Yapılan müdahalenin ardından mağdur Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Polis ekipleri, şahsın kim veya kimler tarafından darp edildiği ve yaralandığı hususunda çalışma başlattı; olayın faillerinin yakalanması için soruşturma sürüyor.

