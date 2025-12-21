DOLAR
Eskişehir'de Darp ve Bıçaklama: 25 Yaşındaki Şahıs Hastaneye Kaldırıldı, Faili Aranıyor

Eskişehir Tepebaşı'nda darp edilip iki kolundan bıçaklanan 25 yaşındaki Hüseyin Can T., yarı baygın halde hastaneye kaldırıldı; polis fail(ler) için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 16:16
Olay Detayları

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hacı Seyit Mahallesi Duatepe Sokak'ta ikamet eden Hüseyin Can T. (25), darp edilmiş ve 2 kolundan bıçaklanmış halde konutuna geldi.

Olay sonrası yakınlarının polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunması üzerine bölgeye çağrılan Acil Sağlık ekipleri, yarı baygın durumda olan şahsa ilk müdahaleyi yaptı.

Yapılan müdahalenin ardından mağdur Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Polis ekipleri, şahsın kim veya kimler tarafından darp edildiği ve yaralandığı hususunda çalışma başlattı; olayın faillerinin yakalanması için soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

